İTO'dan istihdam çağrısı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, üyelerine yeni mezun gençlere istihdam yaratma çağrısı yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Avdagiç, üye işletmeleri KOSGEB'in açıkladığı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'na katılarak, yeni mezun gençleri istihdam etmeye davet etti. Avdagiç söz konusu program için son başvuru tarihinin 31 Mart olduğunu hatırlattı.

Yeni istihdam edilecek her çalışan için 100 bin TL geri ödemeli desteğin iki şartı var.

Yeni istihdam edilecek her çalışan için 100 bin TL geri ödemeli desteğin iki şartı var. Birincisi, işletme 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda en çok 180 gün çalışmış, üniversite veya mesleki-teknik lise mezunu en az bir yeni personeli 12 ay istihdam edeceğini taahhüt edecek.



İkinci şart işletmede son 12 aylık ortalama istihdamın korunmuş olması. İşletme sahibi ya da işe alınan personel kadın ise destek personel başına 10 bin TL artırılacak. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecek.



İşletmeler, kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık 6 taksitte, faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e geri ödeyecek.