JPMorgan'dan Tesla'ya 162 milyon dolarlık dava

2018 yılında şirketi satın alarak borsadan çıkaracağı yolundaki tehdidini içeren tweeti Elon Musk'ın başını yaktı. JPMorgan Chase & Co., 2018'deki tweeti sebebiyle Elon Musk'a dava açtı.



Söz konusu tweet sonrası ortaya çıkan belirsizliğin ardından JPMorgan Tesla Inc.'ye kullanım fiyatının üzerinde vadesi dolan varantlar için 162 milyon dolarlık ödeme yapması talebiyle dava açtı. New York’un Güney Bölgesi’nde açılan dava hakkında Tesla'dan bir açıklama gelmedi.

"162 MİLYON DOLARI ACİL OLARAK ÖDEMELİ"

Banka Manhattan Federal Mahkemesi'ne verdiği şikayet dosyasında, "JPMorgan’ın ayarlamalarının uygun ve kontrat şartlarına gerektirdiği şekilde olmasına karşın, Tesla kontrattaki kullanım fiyatını belirlemeyi ve JPMorgan’a olan borcunu ödemeyi reddetti. Tesla kontrat yükümlülüklerini açık bir şekilde ihlal etti. Sonuç olarak 162 milyon doların üzerinde bir tutarın Tesla tarafından JPMorgan’a acil olarak ödenmesi gerekiyor" dedi.

Banka, kontratın ihlaline ilişkin şikayetinde, "Tesla 13 Şubat 2019’da JPMorgan’a yazdığı mektupta, yapılan ayarlamaların mantıksızca hızlı olduğu ve Tesla hisselerindeki volatiliteden kaynaklanan değişikliklerden faydalanmaya yönelik fırsatçı bir çabayı işaret ettiği yolunda şikayette bulunduğunu" kaydetti.