Karadeniz'de tahıl koridoru

Serkan Kaya/NTV Ankara

Rusya ve Ukrayna bir kez daha Türkiye önderliğinde aynı masaya oturacak.



Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan toplantının ana gündemi Rusya ve Ukrayna'nın depolarında bulunan 20 milyon ton, değeri 35 milyar dolara ulaşan tahıl ürününün satışı.

TÜRKİYE, RUSYA, UKRAYNA VE BM GEMİ GEÇİŞİ İÇİN TOPLANTI YAPACAK



Birleşmiş Milletler'in (BM) de katılacağı toplantıyla Karadeniz'de güvenli gıda koridoru açılması için yol haritası belirlenecek.



Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmelerde tahıl ihracatı yapılabilmesine ilişkin görüşlerini paylaştı.



İki liderin de bazı çekinceleri olsa da konuya sıcak baktığı belirtiliyor.



UKRAYNA'NIN BUĞDAY İHRACATI İÇİN YOL HARİTASI HAZIRLANDI



Gıda krizinin aşılması için yürütülen yoğun diplomasi trafiği sonrasında Birleşmiş Milletler’in de katılmıyla yeni yol haritası hazırlandı.



AMAÇ TAHIL ÜRÜNLERİNİN KARADENİZ'DEN GEÇİP DÜNYAYA ULAŞMASI



Taslak aşamasındaki plana göre, Ukrayna'nın Odessa Limanı mayınlardan temizlenecek, liman ve gemi güvenliği sorunları aşıldıktan sonra tahıl ürünleri Karadeniz'den geçerek dünyaya ulaşacak.



Sürecin izlenmesi için İstanbul’da bir kontrol ve komuta merkezi kurulacak. Bu merkezin görevi, tahıl tahliye operasyonunun başından sonuna takip etmek olacak.



Edinilen bilgiye göre Rus tarafı, Odessa Limanı'na giren gemilerin silah taşımamasını şart koşuyor.



Bu nedenle limana giren gemilerin kontrol edilmesini istiyor. Rusya'nın ikinci itirazı ise yaptırımlar nedeniyle Rus gemilerine taşıma sigortası yapılmaması ve limanlara giriş izni verilmemesi.



Diplomatik kaynaklar, bu itirazların aşılması için girişimlerini sürdürüyor.



Ukrayna tarafında ise, Odessa Limanı'nın mayınlardan temizlenmesinin savunma gücünü azaltacağı endişesi hakim. Bu endişenin giderilmesi için de görüşmeler devam ediyor.

