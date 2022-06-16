Kiraya üst sınır düzenlemesinde ev sahiplerinin 'temmuz' oyunu

Konut kiralarına geçen hafta yüzde 25 üst sınır getirildi. 10 Haziran'da yürürlüğe giren düzenleme, 1 Temmuz 2023'te sona erecek.



Yani kontratı Haziran'ın 10 ile 30'u arasında yenilenecek olanlar bu düzenlemeye iki kez tabii olacak.



Bu nedenle evini kiraya verecek bazı ev sahipleri kontrat başlangıcını temmuz ayı olarak belirlemeye çalışıyor.



Bazı ev sahipleri ise zam tarihini Haziran yerine Temmuz ayına çekmek istiyor.



İstanbul Emlak Brokerları Kooperatifi (İSTEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan, zaman zaman bu gibi taleplerle karşılaştıklarını açıkladı.

Özcan, ''Temmuzun birinden sonra sözleşme yapmaya çalışmak kesin bir çözüm değil'' dedi ve düzenleme süresinin uzayabileceğine yönelik bir uyarıda bulundu.

KİRALIK KONUT SAYISI AZALDI



Sektör yetkilileri kiralara üst sınır sonrası kiralık konut ilan sayısının azaltığını söylüyor. Nedeni ise birçok ev sahibinin, gelecekte alacağı kiranın düşük kalacağını düşünmesi.



Özcan, ''Daha ilginciyse bu düzenlemenin ardından satış talepleri artırmaya başladı. Ben artık o evden ek gelir elde edemeyeceksem niye tutayım diyorlar'' açıklamasında bulundu.



HAVA PARASI İSTEYEN BİLE VAR



Öte yandan sektör temsilcilerine göre, bazı ev sahipleri konutunu kiraya vermeden önce "hava parası" gibi "enflasyon farkı parası" istemeye başladı.



Buna göre kiraya yüzde 25 zam sınırı olduğu için bir sonraki yılın zam farkı yerine peşinat isteniyor. ayrıca kiraya çıkış taahhütnamesi imzalatılmaya çalışılıyor.