Kritik toplantı bu akşam: Kira artışına sınırlama gelecek mi?

Başta büyükşehirler olmak üzere pek çok yerde ev kiraları ikiye katlandı. Yaşanan durum, bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kiralara tavan fiyat uygulanmasını gündeme taşıdı. Konuya ilişkin değerlendirme bugün 3 bakanlığın katılımıyla saat 19.00'da gerçekleşecek.

Haberler - NTV Haber 24.05.2022 - 11:05

Kritik toplantı bu akşam: Kira artışına sınırlama gelecek mi?

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Kiralardaki artışlar ve ev sahiplerinin kiracıları çeşitli bahaneler ile evden çıkartmasını önlemek için hükümet harekete geçti.

'' artışına sınırlama gelecek mi'' sorusunun cevabı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın başlattığı kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalışma sonunda belli olacak.

İLK TOPLANTI BU AKŞAM 

Konuyla ilgili ilk toplantıysa bugün saat 19.00'da yapılacak. 

Mayıs ayında kira artış oranı yüzde 34,46 oldu ama çoğu ev sahibi bu rakamla yetinmiyor. Mayıs ayında kira artış oranı yüzde 34,46 oldu ama çoğu ev sahibi bu rakamla yetinmiyor.

YÜKSEK ARTIŞA HOLLANDA MODELİ

Konut sıkıntısı nedeniyle hızla artan ev kiralarına müdahale eden Hollanda hükümeti, puanlama sistemiyle birlikte tavan fiyat uygulamasını geliştirdi. Buna göre ülkede, evlerin büyüklüğü, oda sayısı gibi belirli özelliklere göz önünde bulundurulacak. 

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