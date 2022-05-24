Kritik toplantı bu akşam: Kira artışına sınırlama gelecek mi?

Haberler - NTV Haber 24.05.2022 - 11:05
Son dakika haberi!
Kiralardaki artışlar ve ev sahiplerinin kiracıları çeşitli bahaneler ile evden çıkartmasını önlemek için hükümet harekete geçti.
''Kira artışına sınırlama gelecek mi'' sorusunun cevabı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın başlattığı kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalışma sonunda belli olacak.
İLK TOPLANTI BU AKŞAM
Konuyla ilgili ilk toplantıysa bugün saat 19.00'da yapılacak.
YÜKSEK ARTIŞA HOLLANDA MODELİ
Konut sıkıntısı nedeniyle hızla artan ev kiralarına müdahale eden Hollanda hükümeti, puanlama sistemiyle birlikte tavan fiyat uygulamasını geliştirdi. Buna göre ülkede, evlerin büyüklüğü, oda sayısı gibi belirli özelliklere göz önünde bulundurulacak.