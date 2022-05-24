Kritik toplantı bu akşam: Kira artışına sınırlama gelecek mi?

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Kiralardaki artışlar ve ev sahiplerinin kiracıları çeşitli bahaneler ile evden çıkartmasını önlemek için hükümet harekete geçti.

''Kira artışına sınırlama gelecek mi'' sorusunun cevabı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın başlattığı kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalışma sonunda belli olacak.



İLK TOPLANTI BU AKŞAM

Konuyla ilgili ilk toplantıysa bugün saat 19.00'da yapılacak.

Mayıs ayında kira artış oranı yüzde 34,46 oldu ama çoğu ev sahibi bu rakamla yetinmiyor.

YÜKSEK ARTIŞA HOLLANDA MODELİ

Konut sıkıntısı nedeniyle hızla artan ev kiralarına müdahale eden Hollanda hükümeti, puanlama sistemiyle birlikte tavan fiyat uygulamasını geliştirdi. Buna göre ülkede, evlerin büyüklüğü, oda sayısı gibi belirli özelliklere göz önünde bulundurulacak.