KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2022-23 GSB KYK burs başvuru sonuçları)

KYK burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2022-23 burs ve kredi başvuruları 26 Kasım'da tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih için gözler bakanlık tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu?

KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2022-23 GSB KYK burs başvuru sonuçları)

Kredi ve Yurtlar Kurumu () burs ve kredi başvuru sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. Üniversite öğrencilerinin eğitim öğretim hayatına destek olması için sağlanan KYK burs başvuruları 26 Kasım'da tamamlandı. sürecinin sona ermesiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih merak edildi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.

Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da aralık ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2022-23 GSB KYK burs başvuru sonuçları) - 1

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI SONA ERDİ

KYK burs başvurusu, 26 Kasım Cumartesi günü sona erdi.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.

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