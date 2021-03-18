LINA Coin nedir ve nasıl alınır? (LINA Coin kaç dolar/TL?)

Son dönemlerde kripto para birimlerine duyulan ilginin artmasıyla birlikte bu paralardaki çeşitlilik de hız kazandı. Linear, bu yeni kripto paralardan biri. LINA Coin, sınırsız likidite ile anında sentetik varlıklar oluşturabilen, merkezi olmayan bir delta-bir varlık protokolüdür.

Analistlerin geleceğini parlak gördükleri altcoinler arasında yer alan LINA Coin, artbitraj işlemlerinde başarı sağlama oranının yüksek oluşu gelecekte yatırımcılar tarafından daha fazla talep göreceğine işaret ediyor.

LINEAR (LINA) COIN NEDİR?

LINA, kendisini likidite açısından sınırsız olarak tanımlayan ve sentetik varlıkları oluşturmaya imkan sunan Linear protokolünün yerel kripto para birimdir. LINA sahipleri merkeziyetsiz finans işlemlerinden yararlanabilirler. Linear Coin (LINA), DeFi protokolünde kullanılabilen ve stake etme, kredi verme aşamalarında tercih edilerek, faiz getirisi tipinde ekstra coin kazancı elde etmeye imkan sunan kripto para birimidir.

LINEAR'IN KURUCULARI KİMLER?



Linear Finance, Drey Ng ve Kevin Tai tarafından ortaklaşa kuruldu ve resmi Linear Finance Linkedin sayfasına göre bir düzineden az kişiden oluşan küçük bir ekibe sahip .



Drey Ng, giriş engellerini azaltarak tokenize edilmiş menkul kıymetlere erişim sunan bir platform olan Liquefy'nin kurucu ortağı ve şu anki baş ürün sorumlusu. Aynı zamanda Hong Kong'da bir blockchain eğitmeni ve fintech endüstrisinde birkaç yıllık deneyime sahip.



Kevin Tai, önde gelen bir küresel varlık yöneticisi ve bir yatırım bankası olan, Hong Kong'daki Credit Suisse'in başkan yardımcısıydı. Harvard Business School'dan mezun oldu ve ekonomi sektöründe on yıldan fazla deneyime sahip.

LINEAR (LINA) COIN FİYATI

Alım satımı yapılan borsalarda güncel olarak 1 LINA fiyatı 1,946 TL. Döviz cinsinden ise 0,259 Dolar olarak borsalarda alıcı bulmaktadır. Son olarak, Linear 24 saatte yüzde 165.285 arttı.

DOLAŞIMDA KAÇ LINEAR (LINA) MADENİ PARA VAR?



LINA'nın toplam arzı şu anda 10 milyar token. Doğrusal, bir terminal katına ulaşılana kadar azalan oranlı bir şişirme sistemi kullanır. Enflasyon oranı başlangıçta yüzde 75 olarak belirlendi, ancak bu haftada yüzde 1.5 azaldı ve LinearDAO tarafından bir fikir birliğine varılırsa değişikliğe tabi tutuldu.



Linear Finance, Alameda Research, NGC Ventures ve Hashed gibi saygın tohum yatırımcılarından 1.8 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Ek olarak, proje Eylül 2020'de küçük bir ilk madeni para teklifi (ICO) gerçekleştirdi ve katılımcı başına 500 dolarlık kişisel bir sınırla LINA tokenlerini 0.005 $' dan satarak toplam 310.000 dolara yükseltti.



Toplam arzın yüzde 40'ı stake ödülleri için, yüzde 15'i Doğrusal Finans rezervi için ve yüzde 10'u ekosisteme ayrılmıştır. Ekip ayrıca% 10'luk bir tahsise sahipken, danışmanlar yüzde 5'e sahip - hem ekip hem de danışman jetonları hak kazanma programına tabidir.



Gereğince erken projeksiyonlar Doğrusal ekibi tarafından, LINA arzının% 40 bunun nedeni potansiyel belirteç yanıklarına düşük olabilir ama kökeni olaydan sonra 40 ay civarında dolaşımda olacak.

LINEAR (LINA) COIN NASIL ALINIR?

LINA Coin almak için internet üzerinden Binance ve Coinbase benzeri, tercih edilen kripto para borsası platformuna giriş gerçekleştirilir. İşlem ile erişim sağlanan ana sayfada bölümünden "kayıt ol" sekmesine girilir. Bu adım ile ekrana yansıyan tabloya kimlik ve e-posta bilgileri yazılarak onay verilir.



Bu aşamanın hemen ardından ulaşılan yeni sayfadan "para yatırma işlemleri" sekmesine girilerek, hesaba bağlı olan sanal cüzdana, kişisel banka hesabından veya kredi kartından para transferi yapılır. Son sayfa bölümünde ise "kripto para alım işlemleri" sekmesine girilip, bu alanda içinde LINA kripto para birimi ve miktarı seçilip, alım emri tanımlanır. İşlem sonunda alınan LINA miktarı sanal cüzdana yansır.

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