Lojistik şirketinde mesai saatlerini çalışanlar belirliyor

2020 yılında pandemi ile birlikte uzaktan çalışma modelini hayata geçiren şirket, 1 Kasım 2022 itibarıyla çalışma saatlerini de esneterek çalışanlarına daha iyi bir iş – yaşam dengesi sağlamak adına esnek çalışma modelini uygulamaya aldı.



Çağın getirdiği yeniliklere, ilerleyen teknolojilere uyum sağlanması anlamına gelen esnek çalışma modeli ile iş, iş yeri ve mesai kavramları yeniden tanımlanıyor. Keskin sınırların ortadan kalktığı uzaktan ve esnek çalışma modelleri ile çalışanlara daha çok inisiyatif sunuluyor.



Şirketteki görevlerini esnek çalışma modeli ile yapabilecek tüm beyaz yaka çalışanlar tarafından uygulanabilecek çalışma modelinde, Mars çalışanları günlük mesai saatlerini 06:00-24:00 saatleri arasında istedikleri saatlerde çalışarak doldurabilecekler. Ortak çalışma ve büyük katılımlı toplantıların gerçekleştirileceği saat aralığı ise 11:00-15:00 saatleri olarak belirlendi.



Konuyla ilgili konuşan Mars Logistics İnsan Kaynakları Direktörü Nihal Kansu, “Pandemi öncesi strateji planımıza aldığımız, teknolojik alt yapısı hazır olan uzaktan çalışma modelini pandemi ile birlikte hızlıca uygulamaya geçirmiştik. Uzaktan çalışma modeli ile çalışma arkadaşlarımız sorumluluklarındaki görevleri üstlenirken kendi çalışma alanını oluşturma konusunda özgür hareket edebiliyor. Bu ay uygulamaya aldığımız esnek çalışma modeli ile ise çalışma arkadaşlarımız artık nerede ve ne zaman çalışacakları konularına kendileri karar verebilecekler. Böylelikle iş ve özel hayatlarını birbirinden ayırıp, sevdikleri ile birlikte istedikleri gibi zaman geçirebilecekler” dedi.



Nihal Kansu

Kansu, Bilgi Teknolojileri Bölümü ile birlikte uzaktan ve esnek çalışma modelleri için teknolojik alt yapının geliştirildiğini ve çalışmaların devam edeceğini, gözden geçirme ve iyileştirmelerin de zaman içerisinde gelen talepler ve doğan ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacağını belirterek, “Teknolojik imkanların gün geçtikçe artması, bizim de kendimizi güncellememize, çağı yakalamamıza olanak sağlıyor. Mars Logistics olarak her zaman kendimizi geliştirmeyi önemsiyoruz ve bununla birlikte değişen koşullara en kısa sürede uyum sağlamak için ilgili ekiplerimiz ile birlikte her daim çalışıyor, kendimizi sürekli olarak güncel tutuyoruz.”