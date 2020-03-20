Memur-Sen'den kamu çalışanları için idari izin talebi

NTV Haber 20.03.2020 - 15:45
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın taleplerini Ail, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na illettiklerini duyurdu.
Memur-Sen kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde asgari personel bulundurulmasını, diğer personelin idari izinli sayılmasını istedi.
Yazıda vaka sayısının arttığı ve ölümlerin meydana geldiği belirtildi.
İdari izin için ivedilikle kurum yöneticilerinin yetkilendirilmesi talep edildi.
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