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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, piyasalardaki hareketlilik ve Merkez Bankası rezervlerine ilişkin açıklama yaptı.



Çetinkaya şu mesajları verdi:



"Bugün bir basın duyurusu ile piyasalardaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerimizi kamuoyu ile paylaştık. Öncelikle, iktisadi faaliyet cephesinde dengelenmenin devam ettiğini söyleyebilirim.



"VERİLER İLK ÇEYREKTE ILIMLI TOPARLANMAYA İŞARET EDİYOR"



Öncü veriler, yurt içinde ilk çeyrekte ılımlı bir toparlanmaya işaret ediyor. Cari dengede de güçlü bir iyileşme trendi gözlemliyoruz. Merkez Bankası elindeki tüm araçları fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek için kullanmaya devam ediyor.



"PARA POLİTİKASI ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRME ODAKLI"



Para politikası duruşumuzu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendiriyoruz.



"TEMEL POLİTİLAMIZ REZERVLERİ GÜÇLENDİRMEK"



Rezervlerle ilgili olarak şunu ifade etmek isterim. Temel politikamız rezervlerimizi güçlü tutmak ve güçlendirmek. Geçtiğimiz yıl finansal piyasa oynaklıklarını takiben rezervlerde bir miktar gerileme gözlenmişti. Ancak, o dönemden bu yana istikrarlı bir artış trendi söz konusu. Hedefimiz, bu trendi güçlü bir şekilde devam ettirmek. Bu konuda duruşumuz net. Brüt rezervlerle ilgili dönem dönem dalgalanmalar yaşanması olağandır. Sıra dışı bir durum söz konusu değil. Rezerv gelişmelerinin orta vadeli trendlerle takip edilmesi daha sağlıklı analizlere imkan tanır."

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