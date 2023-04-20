Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı)

Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, altın, dolar ve borsa yatırımcıları tarafından bekleniyor. Geçtiğimiz ay faizi sabit tutan Merkez Bankası'nın nisan ayında alacağı faiz kararı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

MART AYI FAİZ KARARI NE YÖNDE OLMUŞTU?



Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,5'te tuttu.



Merkez Bankası'nın karar metninde, depremin kısa vadede ekonomik aktiviteyi etkileyeceği ancak orta vadede kalıcı bir etki yaratmayacağı belirtildi.



FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



TCMB'nin açıklayacağı kararda faiz artışı beklenmiyor. TCMB'nin kararının sabit bırakma ya da indirme yönünde olacağı tahmin ediliyor.