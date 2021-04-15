Merkez Bankası, faiz kararını bugün açıklayacak

Merkez Bankası'nın Nisan faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşecek toplantı sonrasında faiz kararı duyurulacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 15.04.2021 - 12:13

Merkez Bankası, faiz kararını bugün açıklayacak

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Yurt içinde piyasaların gözü bugün TCMB'de gerçekleştirilecek Para Politikları Kurulu toplantısında.

TCMB metninde yapılacak değişiklikler de yakından takip ediliyor.

Piyasa beklentisi herhangi bir değişikliğin olmayacağı yönünde.

Merkez Bankası’nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı bugün (15 Nisan 2021) gerçekleştirilecek.

PPK yeni başkan Kavcıoğlu’nun başkanlığında açıklanacak ilk faiz kararı olacak.

Nisan ayı faiz kararı öncesi faizler yüzde 19 bandında yer alıyor.

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı.

EKONOMİSTLER NE DİYOR?

AA Finans'ın 15 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinde değişiklik yapılmayacağını öngörüyor. Ekonomistlerden 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor.

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