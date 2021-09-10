Merkez Bankası'ndan para transferi uyarısı

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, son zamanlarda izni ve yetkisi olmayan bazı işletmelerin para transferi ve fatura ödemelerine aracılık ettiği dile getirildi.

Para tahsilatı şikayetlerinin arttığı belirtilen açıklamada, yoğun mağduriyetler ile karşılaşıldığı ifade edildi.

Bankalar, PTT ve faaliyet izni almış ödeme ve elektronik para kuruluşları dışında para transferi yapılmaması gerektiği bildirilen açıklamada, yetkili kuruluş listelerine bankanın internet sitesinden ulaşılabileceği hatırlatıldı.

YETKİLİ KURULUŞLAR



Para transferi, fatura ödemelerine aracılık edilmesi ve benzeri ödeme hizmetlerini sunabilecek yetkili kuruluşlar TCMB'nin internet sitesinde şöyle sıralandı:



Aktif ödeme kuruluşları

1. Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.

2. Ceo Ödeme Hizmetleri A.Ş.

3. Dgpara Ödeme ve Elektronik Para A.Ş.

4. Efix Ödeme Hizmetleri A.Ş.

5. Elekse Ödeme Kuruluşu A.Ş.

6. Faturakom Ödeme Hizmetleri A.Ş.

7. Föy Fatura Ödeme Kuruluşu A.Ş.

8. Global Ödeme Hizmetleri A.Ş.

9. GönderAl Ödeme Hizmetleri A.Ş.

10. İstanbul Ödeme Kuruluşu A.Ş.

11. Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.

12. Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş.

13. MoneyGram Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş.

14. N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.

15. Nestpay Ödeme Hizmetleri A.Ş.

16. Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş.

17. Ödeal Ödeme Kuruluşu A.Ş.

18. Paragram Ödeme Hizmetleri A.Ş.

19. Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

20. Paybull Ödeme Hizmetleri A.Ş.

21. Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.

22. Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş.

23. Pratik İşlem Ödeme Kuruluşu A.Ş.

24. Ria Turkey Ödeme Kuruluşu A.Ş.

25. Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş.

26. Trend Ödeme Kuruluşu A.Ş.

27. Tronapay Ödeme Hizmetleri A.Ş.

28. Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

29. Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

30. Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş.



Faaliyet izni iptal edilen ödeme kuruluşları

1. Buradaöde Ödeme Kuruluşu A.Ş.

2. Misyon Ödeme Hizmetleri A.Ş.

3. Tam Fatura Ödeme Hizmetleri A.Ş.



Faaliyet izni sona eren ödeme kuruluşları

1. PayU Ödeme Kuruluşu A.Ş.



Aktif Elektronik Para Kuruluşları

1. Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.

2. Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

3. BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

4. Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.

5. BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.

6. CEMETE Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

7. D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

8. ERPA Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.

9. Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.

10. Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

11. Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.

12. IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.

13. İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.

14. İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.

15. Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

16. Ozan Elektronik Para A.Ş.

17. Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

18. Papara Elektronik Para A.Ş.

19. Paytr Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.

20. Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

21. TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.

22. TURK Elektronik Para A.Ş.

23. Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.

24. UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.

25. Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

26. Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.