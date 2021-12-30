Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım devam ediyor. Büyük ikramiye çekilişi, 31 Aralık akşamı saat 23.00 itibariyle başlayacak.

Haberler - ntv.com.tr 30.12.2021 - 17:35 | Son Güncelleme : 31.12.2021 - 10:56

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

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Bir gelenek haline gelen yılbaşı büyük ikramiye ve amorti çekilişi, 31 Aralık akşamı saat 23.00 itibariyle ekranlara gelecek.

17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.

ÇEKİLİŞ PROGRAMI

YAYIN-1: 16:55- 22:30 TSİ

17:00 1. Bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30 2. Bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

20:30 3. Bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

YAYIN-2: 22:55- 00:30 TSİ

23:00 4. Bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

(Satılan bilete çıkana kadar çekiliş tekrarlanacağı için net süre verilememektedir.)

Koordinasyon: 0212 413 55 94 veya 0212 413 56 30

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