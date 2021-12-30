Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

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Bir gelenek haline gelen Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ve amorti çekilişi, 31 Aralık akşamı saat 23.00 itibariyle ekranlara gelecek.

17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.

ÇEKİLİŞ PROGRAMI



YAYIN-1: 16:55- 22:30 TSİ



17:00 1. Bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar



18:30 2. Bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar



20:30 3. Bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar





YAYIN-2: 22:55- 00:30 TSİ



23:00 4. Bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar



(Satılan bilete çıkana kadar çekiliş tekrarlanacağı için net süre verilememektedir.)



Koordinasyon: 0212 413 55 94 veya 0212 413 56 30