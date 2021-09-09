Müteahhitlerden boykot kararı: İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu

Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldıkları boykot kararını uygulamaya başladı. İnşaatlar bugünden itibaren 24 Eylül'e kadar durduruldu.

NTV Haber 09.09.2021 - 09:24

Müteahhitlerden boykot kararı: İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu
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Müteahhitler, iş bırakma kararı aldı.

Çimento fiyatlarındaki artışı protesto etmek için inşaatlar 24 Eylül'e kadar duracak.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'ndan (İMKON) yapılan açıklamada, "Çimento sektöründe fahiş oranlara varan zamlar, sektör ve kamu adına artık kabul edilemez seviyeye ulaşmıştır" denildi.

Konfederasyon, Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmelerden olumlu bir netice alamadı.

Bunun üzerine "Tekelci fiyat uygulaması ve keyfiyete bağlı zamlar bardağı tarşıran son damla olmuştur" açıklaması yapıldı.

Bu kapsamda, bugünden itibaren müteahhitler 15 gün süreyle iş bıraktı.

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