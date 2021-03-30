Nike’den tabanında insan kanı bulunan ‘Şeytan Ayakkabıları’ üreticilerine dava

ABD merkezli spor giyim şirketi Nike, geçtiğimiz gün piyasaya sürülen tabanlarında kırmızı mürekkep ve bir damla gerçek insan kanı bulunan ‘Şeytan ayakkabısı’ üreticilerine dava açtığımı açıkladı.



Rapçi Lil Nas X ve Brooklyn sanat kolektifi MSCHF tarafından geliştirilen ‘Şeytan ayakkabısı’ ile hiçbir alakası olmadığını belirten Nike, geçtiğimiz gün piyasaya sürülen ayakkabının kendisine ait Air Max 97 modelinin taklidi olduğunu ve üzerinde Nike logosu bulunduğunu bildirdi.



666 tane üretine ayakkabının satışa çıktıktan sonra bir dakikadan kısa bir süre içerisinde tükendiği belirtilirken Nike ise MSCHF'nin söz konusu ayakkabıyı üretme ve satma yetkisinin durdurulmasını talep ettiğini açıkladı.



KLİP SONRASI SATIŞA SUNULDU



Şeytan figürüne gönderme yapılarak 666 tane üretilen, rapçi Lil Nas X ve Brooklyn sanat kolektifi MSCHF tarafından geliştirilen ayakkabı rapçi Lil Nas X'in şeytan figürünü canlandırdığı yeni klibinin yayımlamasının ardından satışa sunulmuştu.



Ayakkabılar 1018 dolardan satışa çıkarken ayakkabının üzerinde bulunan 'luke 10:18' ifadesi ile İncil’de yer alan "Şeytanının yıldırım gibi gökten düştüğünü gördüm" ifadesine atıfta bulunulduğu belirtildi.



Tanıtımının ardından özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandıran ayakkabı, bazı kesimler tarafından çok beğenilse de, çok sayıda da eleştiri almıştı.



‘SANATIMIZ İÇİN FEDAKARLIĞA HAZIRIZ’



Dava ile ilgili rapçi Lil Nas X açıklamada bulunmazken Brooklyn sanat kolektifi MSCHF, twitter hesaplarında Nike'ın kendilerine dava açtığını doğruladı.



MSCHF’den yapılan açıklamada ayakkabıda kullanılan kanı kendi üyelerinden birinin verdiği belirtilirken, "Sanatımız için fedakarlığa hazırız" ifadeleri kullanılmıştı.



Brooklyn sanat kolektifi MSCHF, önceki dönemlerde de tartışma yaratan tasarımlara imza atmış, tabanlarında gerçek kutsal su bulunan ayakkabıları satışa çıkararak ayakkabılara "İsa Ayakkabıları" adını vermişti. Ünlü müzisyen Drake ise bu ayakkabılardan bir çift almıştı.