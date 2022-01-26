Piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında

Amerikan Merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak.

Amerika'da 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamları sonrası Amerikan Merkez Bankası'nın şahin tutum sergileyip sergilemeyeceği izlenecek.

Hem faiz kararı hem de bilanço daraltımına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek.



Uzmanlar ve kurumlar bu sene Fed'den ağırlıklı olarak 3 veya 4 faiz artırımı bekliyorlar. Ancak ilk faiz artırımının bu toplantıda değil mart ayındaki toplantıda geleceği öngörülüyor.



Fed'in bu toplantısında bilançosundaki varlıkları azaltmaya ilişkin takvim de açıklayabileceği dile getiriliyor. Fed bilançosu pandemi döneminde iki kattan fazla artarak 9 trilyon dolara çıktı.

VİDEO: AMERİKAN MERKEZ BANKASI’NIN KARARI PİYASALARI NASIL ETKİLEYECEK?