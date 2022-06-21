Rusya, Çin’in en büyük petrol tedarikçisi oldu

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre, yaklaşık 8,42 milyon ton ham petrol ithal eden Çin'in Rusya'dan yaptığı ham petrol ithalatı, geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 55 arttı.

Çin ayrıca, geçen ay Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını da artırdı ve Mayıs 2021'e göre yüzde 56 artışla yaklaşık 400 bin ton ithalat yaptı.



ABD’de yer alan Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi'nde kıdemli bir araştırma uzmanı olan Christof Ruhl, "Çin gibi ülkeler, Rusya petrolünü yüzde 35 ile yüzde 40 oranında indirimli olarak almaktan faydalanmakla kalmıyor. Çinli işletmeler aynı zamanda petrol ve bir dereceye kadar gaz maliyetleri açısından şimdi büyük ölçüde Avrupa ile ticaretini geride bırakacak” dedi.



RUSYA'NIN İNDİRİMDEN YARARLANAN TEK ÜLKE ÇİN DEĞİL

Diğer taraftan Çin, AB yaptırımlarını görmezden gelen ve indirimli Rus tedariklerinden faydalanan tek ülke değil.



24 Şubat'ta Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinden bu yana, dünyanın üçüncü en büyük petrol ithalatçısı olan Hindistan, Rus petrolünü yüzde 30 bir indirimle satın aldı. Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'nin (CREA) Rusya'nın petrol, gaz ve kömür sevkiyatları ile boru hattı ihracatına ilişkin ayrıntılı bir raporuna göre, Hindistan, ülkenin ihracatının yüzde 18'ini satın alarak önemli bir Rus ham petrol ithalatçısı haline geldi.



Hindistan rafinerileri, Rusya'nın toplam ham petrol ihracatının artan bir payını oluşturan Rus ham petrolünün önemli ithalatçıları haline geldi. Savaştan önce kabaca yüzde 1'den Mayıs'ta yüzde 18'e yükseldi.



Ruhl, "Çin ve Hindistan’ın ekonomilerinde petrol yoğunluğu Batı'dan daha fazla ve bu yüzden petrol fiyatlarına çok daha duyarlılar” dedi.

TÜRKİYE 6. SIRADA



CREA verileri ayrıca, 13,3 milyar dolar ile Çin'in 3 Haziran itibariyle Rus fosil yakıtlarının en büyük ithalatçısı haline gösterdi. Çin'i 12,1 milyar euro ile Almanya, 7,8 milyar euro ile İtalya, 7,8 milyar euro ile Hollanda, 6,7 milyar euro ile Türkiye, 4,4 milyar euro ile Polonya, 4,3 milyar euro ile Fransa ve 3,4 milyar euro ile Hindistan izledi.