Rusya-Ukrayna savaşı Türk ihracatçıları etkiliyor: 5 milyon çift ayakkabı elde kaldı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 20. gününde devam ederken, Türk ihracatçılarının savaş zararı da büyüyor.

Ayakkabı sektörünün en büyük ihracat pazarı olan Rusya ve Ukrayna'ya savaş nedeniyle ihracat yapılamıyor.



Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle oradan da art arda iptal ve erteleme haberleri geliyor.

MİLYONLARCA AYAKKABI ELDE KALDI



Savaş başladığından beri her biri 25-30 dolar değerindeki milyonlarca çift ayakkabı üretici ve ihracatçının elinde kaldı.

Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV) Başkanı Hüseyin Çetin, "Özellikle Rusya Ukrayna savaşından kaynaklı olarak ödemesi gelmeyen ayakkabı 100 miylon dolar civarında bir rakama tekabül ediyor" dedi.



Türkiye'nin ayakkabı ihracatı geçen yıl ilk kez 1 milyar dolar barajını aştı.

Sektör 2022'de savaş nedeniyle bu rakamın yakalanamayabileceğini söylüyor.

İÇ PİYASAYA SÜRÜLECEK



Elde kalan ayakkabılar için geliştirilen formül ise iç piyasa sürülmesi.

Şu an e-ticaret siteleri ile ayakkabı satışı için görüşmeler yapılıyor.

