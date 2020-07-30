Şans Topu Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 29 Temmuz Milli Piyango Şans Topu Bilet Sorgulama

ntv.com.tr 30.07.2020 - 10:06
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşen Şans Topu'nun 998.hafta çekiliş sonuçları belirlendi. Şans Topu'nda bu hafta 5+1 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu.
Dün akşam çekilen, çekilişin kazandıran sayıları: 11 - 13 - 14 - 32 - 34 + 08
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BATMAN / MERKEZ
5+1 bilen kişi sayısı : 1
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 754.897,45 TL
5 bilen kişi sayısı : 23
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.176,30 TL
4+1 bilen kişi sayısı : 170
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 573,00 TL
4 bilen kişi sayısı :2.225
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 54,75 TL
3+1 bilen kişi sayısı : 4.895
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 29,95 TL
3 bilen kişi sayısı :66.752
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,75 TL
2+1 bilen kişi sayısı : 49.181
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,45 TL
1+1 bilen kişi sayısı : 161.887
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,75 TL
SÜPER ŞANS TOPU'NDA YEDİNCİ DEVİR
İnternet üzerinden oynanan Süper Şans Topu'nda bu haftada ayın şanslı sayıları bilen çıkmayınca, büyük ikramiye yedinci kez devretti.