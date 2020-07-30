Şans Topu Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 29 Temmuz Milli Piyango Şans Topu Bilet Sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşen Şans Topu'nun 998.hafta çekiliş sonuçları belirlendi. Şans Topu'nda bu hafta 5+1 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu.



Dün akşam çekilen, çekilişin kazandıran sayıları: 11 - 13 - 14 - 32 - 34 + 08



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BATMAN / MERKEZ



5+1 bilen kişi sayısı : 1



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 754.897,45 TL



5 bilen kişi sayısı : 23



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.176,30 TL



4+1 bilen kişi sayısı : 170



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 573,00 TL



4 bilen kişi sayısı :2.225



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 54,75 TL



3+1 bilen kişi sayısı : 4.895



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 29,95 TL



3 bilen kişi sayısı :66.752



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,75 TL



2+1 bilen kişi sayısı : 49.181



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,45 TL



1+1 bilen kişi sayısı : 161.887



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,75 TL

SÜPER ŞANS TOPU'NDA YEDİNCİ DEVİR

İnternet üzerinden oynanan Süper Şans Topu'nda bu haftada ayın şanslı sayıları bilen çıkmayınca, büyük ikramiye yedinci kez devretti.