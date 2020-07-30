Şans Topu Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 29 Temmuz Milli Piyango Şans Topu Bilet Sorgulama

Milli Piyango 998. hafta Şans Topu sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye Batman'a çıktı. İşte 29 Temmuz Şans Topu çekilişinin şanslı numaraları...

ntv.com.tr 30.07.2020 - 10:06

Şans Topu Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 29 Temmuz Milli Piyango Şans Topu Bilet Sorgulama

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Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 29 Temmuz Milli Piyango Bilet Sorgulama

Sisal şans nedir, ilk çekiliş ne zaman?

Sisal şans nedir, ilk çekiliş ne zaman?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşen Şans Topu'nun 998.hafta çekiliş sonuçları belirlendi. Şans Topu'nda bu hafta 5+1 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Dün akşam çekilen, çekilişin kazandıran sayıları: 11 - 13 - 14 - 32 - 34 + 08

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BATMAN / MERKEZ

5+1 bilen kişi sayısı : 1

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 754.897,45 TL

5 bilen kişi sayısı : 23

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.176,30 TL

4+1 bilen kişi sayısı : 170

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 573,00 TL

4 bilen kişi sayısı :2.225

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 54,75 TL

3+1 bilen kişi sayısı : 4.895

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 29,95 TL

3 bilen kişi sayısı :66.752

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,75 TL

2+1 bilen kişi sayısı : 49.181

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,45 TL

1+1 bilen kişi sayısı : 161.887

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,75 TL

SÜPER ŞANS TOPU'NDA YEDİNCİ DEVİR

İnternet üzerinden oynanan Süper Şans Topu'nda bu haftada ayın şanslı sayıları bilen çıkmayınca, büyük ikramiye yedinci kez devretti.

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