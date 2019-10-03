Kastamonu'nun sarımsağı ile ünlü ilçesi Taşköprü'de üreticileri sarımsak fiyatları memnun ediyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları bazında eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 42,58 ile sarımsakta oldu.



Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, yaptığı açıklamada, sarımsak fiyatlarının bu yıl diğer yıllara oranla çok yüksek olduğunu belirtti.



Sarımsakta her yıl sezon başında belirli bir fiyatın oluştuğunu ve yıl başına kadar aynı fiyatta seyrettiğini anlatan Eligüzeloğlu, "Sezon genellikle bu şekilde kapanıyordu. Bu yıl haftadan haftaya üzerine koydu. Sarımsağın eylül ayı zam şampiyonu olması sürpriz olmadı çünkü her hafta fiyatı üzerine koyarak devam ediyordu. Bunun nedeni rekoltedeki düşüklükten kaynaklanıyor. Bizim bazı köylerimiz doludan zarar gördü. Bir de hasat zamanı yağmura denk geldi. Hasat gecikti" dedi.



"BU FİYATLAR BİZİM İÇİN YETERLİ"



Diğer bölgelerde de sarımsak rekoltesinde düşüş yaşandığını ifade eden Eligüzeloğlu, şöyle devam etti:



"Üreticilerimiz halinden çok memnun, mutlular. Benim şöyle bir endişem var; sarımsağın 2 dolara yakın bir gümrük vergisi var. Fiyatlar çok yükselir de dışarıdan sarımsak getirilmesi için gümrük vergileri kaldırılsa ileriki senelerde yerli üretici için sıkıntı olabilir. Sarımsak fiyatları bu şekilde kalsın. Daha fazla yükselirse tüketicilerimiz için de sıkıntı olabilir. Bu fiyatlar bizim için yeterli. Üreticimiz para kazanıyor. Satışlarda son iki hafta içinde bir durgunluk var ama fiyatlarda bir gerileme yok."

"DOLUDAN ZARAR GÖRDÜ"



Sarımsak üreticisi Mustafa Kanca da yaklaşık 25 yıldır sarımsak ürettiğini belirtti.



Taşköprü ilçesinde üretilen sarımsağın yüzde 80'inin dolu nedeniyle zarar gördüğünü ifade eden Kanca, "Sarımsak üretimi çok maliyetli. Bir dönüm yerin 7 bin 500 lira maliyeti var. Bir dönümden ortalama 700 ile 1 ton arasında mahsul geliyor. Orta büyüklükte sarımsak 15 liranın altına düşmemeli. Bugün pazarda biraz duraksama oldu. Büyüklüğüne göre sarımsak 15 lira ile 40 lira arasında satılıyor." diye konuştu.



Bölgede yaklaşık 25 bin dekar alanda üretilen sarımsağın rekoltesi bu yıl 25 bin ton civarında gerçekleşti.

