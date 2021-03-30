Simone Kaslowski, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden seçildi

TÜSİAD Genel Kurul Toplantısı'nda TÜSİAD Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare Konseyi (YİK) başkanlık divanı, denetleme kurulu ve haysiyet divanı üyelerinin seçimi yapıldı.



Genel Kurul'da seçilen yeni yönetim kurulu, ilk toplantısında, yönetim kurulu başkanlığına Simone Kaslowski'yi, başkan yardımcılıklarına ise Murat Özyeğin, Mehmet Tara ve Bahadır Balkır'ı seçti.



TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri Simone Kaslowski, Murat Özyeğin, Mehmet Tara, Bahadır Balkır'ın yanı sıra Barış Oran, Batu Aksoy, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, İrem Oral Kayacık, Nüket Küçükel Ezberci, Önder Sezgi, Serkan Sevim, B. Can Yücaoğlu ve Ebru Dicle'den oluştu.



TÜSİAD Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Oya Narin, İzel Levi Coşkun, Emre Eczacıbaşı, Cem Tüfekçi, Elvan Ünlütürk, Serpil Veral, Meltem Akol, Azmi Gümüşlüoğlu, Öget Kantarcı, Özgür Tanrıkulu, Perihan İnci ve Cevdet Alemdar oldu.



TÜSİAD YİK başkanlık divanı ise Tuncay Özilhan, Ömer M. Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ, N. Ümit Boyner, Ömer Aras, Agah Uğur ve Tayfun Bayazıt'tan oluştu.



"TÜSİAD'I DAHA DA İLERİYE GÖTÜRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"



TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden seçilen Simone Kaslowski, TÜSİAD Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın kapanışında yaptığı konuşmada, "2021 yılında da TÜSİAD'ın yönetim sorumluluğunu taşımaya layık gördüğünüz yönetim kurulumuz adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bugün bize verdiğiniz görevi kabul etmekten onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.



Kaslowski, Türk iş dünyasının fikir, istişare, eylem ve paylaşım merkezi olan TÜSİAD'ı daha da ileriye götürmek için ellerinden gelen bütün gayretleri göstereceklerini aktararak, şunları kaydetti:



"TÜSİAD, 50. yılında da Türkiye'yi daima ileri taşıyacak çağdaş hedeflere odaklanarak ekonomik ve toplumsal ilerleme için azimle çalışmaya, üretmeye ve yeni fikirler ile yön verici olmaya devam edecek.

Bir iş dünyası örgütü ve düşünce kuruluşu olarak TÜSİAD'ın yarattığı tüm bu değerlerdeki katkısından dolayı yönetim kurulumuz adına tüm TÜSİAD üyelerimize ve genel sekreterlik çalışanlarımıza da gönülden teşekkür ederim."