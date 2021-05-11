Şirketler, Covid-19 pandemisinde CEO’ların maaşını artırırken işçilere ödenen ücretleri kesti

ABD merkezli Politika Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, aralarında Hilton, KFC, Pizza Hut ve Taco Bell'in ana şirketi Yum Brands ile Chipotle’nin de olduğu küresel Amerikan şirketlerinin CEO'larının maaşları pandemi döneminde yüzde 29 arttı, ancak aynı şirketlerdeki daha alt kademelerde çalışan işçilere verilen ücretler yüzde 2’lik bir düşüş gördü. Covid-19 pandemisinin çalışanları arasındaki maaş uçurumu keskinleştirdiğini belirten uzmanlar, durumun şirketlerin üst düzey yöneticilerini ödüllendirmek için ikramiye ve hisse senediyle motive etmesinden kaynaklandığını söyledi. CEO’lara verilen teşvikler ise çalışanların maaşından kesildi.

ntv.com.tr 11.05.2021 - 17:26

Şirketler, Covid-19 pandemisinde CEO’ların maaşını artırırken işçilere ödenen ücretleri kesti

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Politika Çalışmaları Enstitüsü, S&P 500 endeksine göre  çalışanlarına ortalama olarak en düşük maaşı veren 100 şirketi inceledi.

Söz konusu şirketlerdeKi 2020'de ortalama CEO maaşının yıllık 15,3 milyon dolar, çalışan maaşının ise 28 bin 187 dolar olduğu görüldü. Bu, durum ise CEO'ların 2019'a kıyasla yüzde 29 daha fazla, işçilerin ise yüzde  2 oranında daha az kazandığı anlamına geliyor. 

Raporda, CEO’lara yapılan zammın şirketlerin üst düzey liderlerine pandemi esnasında yüksek ikramiyeler ve nakit para ile ödüllendirmesinden ileri geldiği ifade edildi.

CEO'LAR NAKİT PARA VE HİSSE SENETLERİYLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Çalışmada analiz edilen şirketler arasında ise en yüksek maaşa Hilton’un CEO’su Christopher Nassetta’nın sahip olduğu görüldü. Ancak Nasetta,  2020'de 55,9 milyon dolarlık bir ödeme alırken, şirketteki ortalama bir çalışana ödenen maaş 2019'daki 43 bin 695 dolardan 28 bin 608 dolara düştü. Küresel salgın, turizm sektöründeki şirketin beklenen performansını etkilediğinden şirketin yönetim kurulu, CEO'suna 2020'de yeterli motivasyonu sağlamak için alt kademedeki çalışanların maaşında kesintiye gitti.

Bununla birlikte, diğer CEO'lar da ilgili kurumsal yönetim kurullarından dostane bir muamele gördü. ABD’li restoran zinciri Chipotle’un yönetim kurulu, CEO Brian Niccol’un tazminatını hesaplarken Covid ile ilgili maliyetleri hariç tuttu. Niccol geçen yıl 38 milyon dolar aldı ki bu, şirketin ortalama 13 bin 127 dolarlık işçi ücretinin 2 bin 898 katına denk geliyor.

Diğer taraftan KFC, Pizza Hut ve Taco Bell'in ana şirketi Yum Brands'ın CEO'su David Gibbs, şirketin performans ölçütlerini değiştirmesinin ardından 1,4 milyon dolar nakit bonus ve 880 bin doların doların üzerinde hisse senedi aldı. Bonus, Gibbs'in 900 bin dolarlık maaşının iki katından fazlaydı. Ancak şirket Gibbs’e ödediğin ücretin acısını restoran yöneticilerinden çıkardı, geçen Mart ayında bir kereye mahsus ödenmesi kararlaştırılan  bin dolarlık ikramiyeden vazgeçti. Bununla birlikte raporda, Gibbs’in 2020’de aldığı maaşın 14,6 milyon dolarken, şirketteki ortalama bir çalışan maaşının 11 bin 377 dolar olduğu belirtildi.

PANDEMİ MAAŞ UÇURUMUNU BELİRGİNLEŞTİRDİ

Öte yandan, raporun yazarları şirketleri ve politika yapıcıları Mart ayında Senatör Bernie Sanders tarafından sunulan bir yasa tasarısını desteklemeye çağırdı. Söz konusu yasa, çalışanlar ile üst düzey yöneticiler arasındaki ücret farkını yüksek olan şirketlerden daha fazla vergi alınmasını teşvik ederek, çalışanlar arasındaki maaş uçurumunu daraltmayı hedefliyor. Vergide Aşırı CEO Ödeme Yasası olarak adlandırılan tasarıya ilişkin, açıklama yapan Sanders, "Pandemi sırasında, milyonlarca insan sofraya yiyecek koymak için mücadele ediyor ve bir avuç milyarder daha da zenginleşiyor. İstediğimiz Amerika bu mu? Sanmıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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