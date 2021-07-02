SON DAKİKA HABERİ: Ticaret Bakanlığı'ndan taksit düzenlemesi

Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığı, perakande ticarette taksit sayısına yeni düzenleme getirdi.

Bakanlığın düzenlemesine göre;

- Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay



- Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında 4 ay



- Tablet bilgisayar satışlarında 6 ay



- Fiyatı 5 bin liranın altında olan televizyon satışlarında 9 ay, 5 bin lira ve üzerinde olan televizyon satışlarında 4 ay



- Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında 9 ay



- Mobilya satışlarında 9 ay



- Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 18 ay taksit uygulanacak.



Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...