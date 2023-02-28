SON DAKİKA HABERİ: Türkiye 2022'de yüzde 5,6 büyüdü

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Türkiye ekonomisinin 2022 performansı netleşti.
TÜİK verilerine göre, ekonomi geçen yıl yüzde 5,6 büyüme kaydetti. Son çeyrekte büyüme yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.
KİŞİ BAŞINA GELİR 10 BİN 655 DOLAR
Kişi başına milli gelir 2022'de 10 bin 655 dolar oldu.
EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2022 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörüyordu.
Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 düzeyinde bulunuyordu.
Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyreğinde yüzde 7,7 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 4 büyüme kaydetmişti.
HANGİ SEKTÖR NE KADAR BÜYÜDÜ?
2022 yılında bir önceki yıla göre finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 21,8, hizmet faaliyetleri yüzde 11,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 9,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,3, sanayi yüzde 3,3 ve tarım sektörü yüzde 0,6 arttı. İnşaat sektörü ise geçen yıl yüzde 8,4 daraldı.
TÜKETİM YÜZDE 19,7 ARTTI
Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,7 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 57,5 oldu.
İHRACATTA YÜZDE 9,1 ARTIŞ
2022 yılında mal ve hizmet ihracatı yüzde 9,1, ithalatı ise yüzde 7,9 arttı.