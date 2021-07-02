SON DAKİKA HABERİ: Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaştık

SON DAKİKA HABERİ: Ticaret Bakanı Muş, "İlk 6 ayda ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu. Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaştık" dedi.

Anadolu Ajansı 02.07.2021 - 11:52

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaştık

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara’da haziran ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Muş, "İlk 6 ayda ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu. Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaştık" dedi.

"Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi." diyen Bakan Muş, "Gerçekleşen 231,1 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacmi ile en yüksek 6 aylık dış ticaret hacmi rakamına ulaşıldı" diye konuştu.

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