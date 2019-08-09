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Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango ihale sürecine ilişkin açıklama yaptı.
Açık teklif alma sürecinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon lira ile yüzde 9.5 komisyon oranıyla Sisal- Şans Ortak Girişimi'nin verdiği bildirildi.
Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin taahhüt ettiği 10 yıllık hasılatın bugünkü değerinin 28 milyar 119 milyon lira olduğu belirtildi.
'Şans'ın sahibi Demirören Grubu daha önce de ABD'li ortağıyla Spor Toto'nun İddaa ihalesini kazanmıştı.