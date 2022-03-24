SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı şeker fabrikalarına inceleme başlattı

Haberler - Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 11:12 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 11:17
Son dakika haberi!
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şeker fabrikalarına inceleme başlatıldı.
Bakanlık açıklamasında, "Vatandaşlarımızın temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde Bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır" denildi.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...