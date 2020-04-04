STK'lardan virüse ilişkin ortak açıklama: Çalışanını işten çıkarma!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;



“Şu an dünyanın neredeyse tamamı, son yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak tanımlanan Covid-19 salgınından mustarip durumda.



İki cihan harbinden sonra, dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük krizi yaşıyoruz.



Herkes tedirgin ve yarına nasıl bir günde uyanacağı endişesinde.



Pek çoğumuz gönüllü karantina hayatı yaşıyor.



Halen bu virüs dünyanın 174 ülkesine yayılmış durumdadır.



Ülkemiz de buna karşı topyekûn mücadele veriyor.



Bu süreçte sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere işinin başında olan tüm çalışanlarımıza, girişimcilerimize ve işverenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.



Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde olmaktır.



Bu salgına karşı 83 Milyon hep birlikte mücadele vermektir.



Bir olduğumuzu, iri olduğumuzu, diri olduğumuzu herkese göstermektir.



Korona virüse karşı belirlenen tedbirleri alarak ve kurallara sıkı sıkıya uyarak, hem çalışanlarımızı, hem de firmalarımızı korumaktır.



Üretim ve hizmet kapasitemizi koruyarak üretmeye devam etmek, istihdamı korumaktır.



Bunun için Hükümetimiz, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarını önemli oranda iyileştirdi.



Başvuru için gereken belge sayısını düşürdü.



Bizler de şimdi hep birlikte diyoruz ki;

"Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde" Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir.



Tüm firmalarımızı, bu imkânı kullanmaya çağırıyoruz.



El ele verelim, bu zor günleri hep birlikte geride bırakalım.



Allah hepimizin yardımcı olsun diyor, sizleri saygıyla selamlıyoruz.”

VİDEO: SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN VİRÜS KARARI