Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Temmuz Milli Piyango Süper Loto bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'nun 665.hafta çekiliş sonuçları belirlendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 665. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 02 - 12 - 19 - 22 - 33 - 38



Çekilişte bu hafta da büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. 3.984.094,90 TL'lik büyük ikramiye devretti.



5 bilen kişi sayısı : 51



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.074,45 TL



4 bilen kişi sayısı : 2.946



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 170,70 TL



3 bilen kişi sayısı : 59.632



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,20 TL



Öte yandan, internetten oynanan "Para Loto"nun yedinci hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 1.596.522,07 TL'lik ikramiye yedinci kez devretti.