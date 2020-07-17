Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Temmuz Milli Piyango Süper Loto bilet sorgulama

ntv.com.tr 17.07.2020 - 10:06
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'nun 665.hafta çekiliş sonuçları belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 665. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 02 - 12 - 19 - 22 - 33 - 38
Çekilişte bu hafta da büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. 3.984.094,90 TL'lik büyük ikramiye devretti.
5 bilen kişi sayısı : 51
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.074,45 TL
4 bilen kişi sayısı : 2.946
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 170,70 TL
3 bilen kişi sayısı : 59.632
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,20 TL
Öte yandan, internetten oynanan "Para Loto"nun yedinci hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 1.596.522,07 TL'lik ikramiye yedinci kez devretti.