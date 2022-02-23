Taksilerde otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni taksi önerisi 13. kez reddedildi.



İBB UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.



Toplantıda, İBB'nin yeni taksi taşımacılığının düzenlenmesi kapsamında, 500'ü engelli erişimine özel olmak üzere 5 bin yeni taksi plakası teklifi tekrar gündeme geldi.

Yapılan oylamada, İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi oy çokluğuyla reddedildi.



TAKSİCİ KÖPRÜ DÖNÜŞ ÜCRETİ İSTEYEMEYECEK



UKOME toplantısında, köprü tünel ve ücretli yollarla ilgili gündem maddesi de oylandı.



Oy çokluğu ile alınan karar göre Boğaz köprüleri, Avrasya Tüneli, ücretli otoyol veya otogar gibi ücretli bölgelerin kullanımda yolcudan taksimetre ücretinin yanı sıra o an kullanmış olduğu geçiş ücreti alınacak. Yolculuğunu tamamlamış kişiden, geri dönüş köprü ücreti, otoyol ücreti veya tünel ücreti ya da başka bir ilave ücret talep edemeyecek.



Alınan kararla ilgili itirazlarını dile getiren İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyup Aksu," Bundan sonra şikayetler artar. Şoför kardeşimiz yakadan geçerken dönüş ücretinin verilmeyeceği kararı bu masadan çıkarsa 'ben karşıya geçmem' diyebilir. Bu şikayetler olur. Yolcumuzla taksicimiz arasında hoş olmayan ifadeler kullanılabilir. Bu bizim doğal hakkımızdır. Eskiden de böyleydi. Bu uygulamanın gidiş dönüş şeklinde alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"YENİ TAKSİYE İHTİYAÇ YOK"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyup Aksu, taksi konusunun UKOME toplantılarının olmazsa olmazı ve demirbaş konusu haline getirildiğini söyledi.



"İstanbul'da sanki bütün sorunlar bitmiş gibi, taksi sayısının artışının şart gibi" ısrarla gündeme geldiğini ifade eden Aksu, kentte yeni taksiye ihtiyaç olmadığını, bunu sürekli anlatmaktan bıktıklarını, yorulduklarını fakat İBB'nin ısrarla yorulmadığını belirtti.



ENGELLİ ERİŞİMİNE ÖZEL TAKSİ



İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yazıcı İstanbul halkının taksi sayısının artırılması gerektiğini düşündüğünü ve bunun bir ihtiyaç olduğunu savundu.



İBB'nin 5 bin taksi teklifine bu ayki ile beraber ikinci kez "500'ü engelli erişimine özel" kısmının eklendiğini dile getiren Yazıcı, bu durumun Türkiye'ye örnek olacağını ve İstanbul'daki engellilerin ihtiyaç açığını kapatacağını ifade etti.

Engellilere hizmet etmenin boyunlarının borcu olduğunu kaydeden Eyüp Aksu ise, ihtiyaç doğrultusunda çalışma esas ve şartları belirlenerek, var olan taksilerin engelli erişimine dönüşümünün sağlanabileceğini dile getirdi.