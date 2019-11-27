TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Genel Kurul öncesi acentaların sorularını yanıtladı

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, TÜRSAB 24. Olağan Genel Kurulu'na günler kala TÜRSAB TV'ye konuk oldu.

Cemal Kızıltan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Biz Bize: Adaylar Anlatıyor" programında seyahat acentalarından gelen soruları yanıtlayarak, göreve geldikleri günden bu yana TÜRSAB’da atılan adımları ve hayata geçirilen projeleri anlattı.



Tarihin en yüksek oyunu alıp, en kısa süre görevde kalan yönetimi olduklarına dikkat çeken Bağlıkaya; TÜRSAB’ı kurumsal, çağın gereklerine uygun, şeffaf, üyelerine hesap verebilen güvenilir bir kurum haline getirmek için büyük çaba harcadıklarını söyledi.



“ARALIKTA YENİ YASANIN ÇIKMASINI BEKLİYORUZ”



Yeni yasa çalışmalarına da değinen TÜRSAB Başkanı, süreçle ilgili detaylı bilgi verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 6 ay boyunca koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirten Bağlıkaya, yeni yasanın sektör için hayati önem taşıdığını vurguladı. Bizim rolümüz sadece acentalarımızın taleplerini ilgili kurumlara ileterek, sorunlarına çözüm aramak. Üyelerimizin talebi de umudu da yeni yasanın bir an önce çıkması yönünde. Umarız sayın Bakanımız söz verdiği gibi yeni yasayı aralık ayında çıkarır” dedi.



"CİDDİ BİR REHBER EKSİĞİ VAR"



Seyahat acentaları için büyük önem taşıyan Türkçe rehberlik konusunda yaşanan sıkıntıya değinen TÜRSAB Başkanı;

"Son yıllarda kültür turlarının patlaması ve yabancı turist sayısının artmasıyla Türkçe rehber eksiğimiz daha fazla hissedilir oldu. Bu konuda Rehberler Birliği ve Bakanlığımızla görüşmeler gerçekleştirdik. İhtiyacın karşılanabilmesi için Rehberlik Bölümü’nden mezun olan arkadaşlarımızın, iki yıl sonra alabildiği rehberlik sertifikası olmadan da hizmet vermeye başlamasını talep ettik. Talebimiz makul karşılandı. Gerekli düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz” dedi.



TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, canlı yayında 21 aylık görev süresinde kurumsallaşmak adına atılan adımları da anlattı.

TÜRSAB’ın ISO 9001 Belgesi aldığını söyleyen Bağlıkaya, TÜRSAB Rota, acentalara SGK Teşvik Desteği, Düzce’de hayata geçirilmesi için adım atılan Yaşam Evi Projeleri hakkında da bilgi verdi. Bağlıkaya, Genel Kurulda yeniden Başkan seçilmesi halinde ise Tüketici Hakem Heyetleri ve UKOME'lerde seyahat acentaları temsilcilerinin de olması ve Ticaret Bakanlığı destekli markalaşma programı Turquality programlarından tur operatörlerinin de faydalanması için çalışmalar yapılacağını belirtti. TÜRSAB Başkanı, “yeni dönem seyahat acentalarımızın pazar payını artırarak, önünün açılacağı ve büyük projelerin gerçekleşeceği parlak bir dönem olacak. Bütün üyelerimizi hangi adaya oy verirlerse versinler genel kurula davet ediyor, bayram havasında bir genel kurul geçmesi dileğiyle tüm adaylara hayırlı olsun diliyorum” dedi.