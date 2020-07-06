Uber 2.6 milyar dolara yemek sipariş sitesi alıyor

Seyahat ve taşımacılık sektörlerine getirdikleri dijitalleşme ile kısa sürede büyüyen ABD merkezli Uber ile Postmates arasında geçtiğimiz haftalarda basına yansıyan satın alma anlaşması tamamlanmak üzere.

Bloomberg'de yer alan habere göre resmi açıklama her an gelebilir.

Şirket içerisinden kaynaklara dayandırılan habere göre satış anlaşması 2.6 milyar dolarlık fiyat üzerinden gerçekleşecek.



Ülke çapında yemek siparişi işini genişletmeyi hedefleyen Uber'in Eats ismiyle 2014’te kurduğu bir online yemek sipariş firması daha bulunuyor. Uber, sektörün en büyüklerinden olan Grubhub'ı da satın almak istemiş, ancak firmayı 7.3 milyar dolara Just Eat Takeaway almıştı.



2011’de kurulan Postmates, akıllı telefon uygulamasıyla yemek siparişi verilebilen ilk girişimlerden biri oldu. Ancak sektörde rekabet yıllar içinde arttı. Firma 2019’da borsaya açılmak istedi fakat bunu gerçekleştirmedi. Postmates'in 50 eyalette 500 binden fazla kullanıcısı bulunuyor.

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