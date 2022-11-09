VGM burs başvuruları nasıl yapılır, başvurular ne zaman sona erecek? (2022 VGM burs başvuruları)

VGM ortaöğrenim burs başvurularının başlamasıyla birlikte, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başvurularını yapmaya başladı. Başvurularını henüz tamamlamamış kişiler ise burs başvurularının sona ereceği tarihi merak ediyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman sona erecek?



VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞIYOR VE BİTİYOR?



Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl erişime açılan VGM burs başvuruları, ortaöğrenim öğrencileri için başladı. VGM resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, yükseköğrenim burs başvuruları için tarihler belli oldu.



Buna göre; VGM Ortaöğrenim burs başvuruları 7-20 Kasım, Yükseköğrenim bursu başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenciler için burs başvuruları 21-30 Kasım tarihlerinde alınacak.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır.



Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır.



Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az 15 gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

VGM BURS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

VGM BURS BAŞVURUSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?



Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;



a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,



b) Yabancı uyruklu öğrencilere,



c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,



ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,



d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,



e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,



f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,



g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.



Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;



Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.