Yeni 10 liralar bugün tedavüle çıkıyor

Merkez Bankası sadece imzaları değiştirilmiş olan, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verme kararı aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.04.2022 - 10:38

Yeni 10 liralar bugün tedavüle çıkıyor

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100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda imza değişikliği

100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda imza değişikliği

TCMB'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. ile Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.

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