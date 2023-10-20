“Yüzde 70 devlet desteği, sağlık turizmini uluslararası rekabette öne geçiriyor”

Sağlık turizmi, dünya genelinde turizm hareketliliğinin en hızlı büyüyen alanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Türkiye, turizm gelirlerinin önemli bir bölümünü sağlık turizminden elde ederek bu büyümeden önemli bir pay alıyor. Türkiye ve dünya genelinden turizm profesyonellerini bir araya getirerek yeni iş birliklerine olanak tanıyan İstanbul Turizm Fuarı da bu sene 4-5 Ekim 2023 tarihlerinde sağlık turizminin masaya yatırıldığı unutulmaz bir bilgi şölenine ev sahipliği yaptı.



İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuardaki panelin moderatörlüğünü, Trust Global Exhibitions Kurucusu Yalçın Avcı üstlendi. Panelde onur konuğu olarak yer alan Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar da Türkiye'deki sağlık turizmi konusunda önemli açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin sağlık turizmi gündemini aktardı.

2015’ten bu yana hem ulusal hem uluslararası arenada kendine özgü marka ameliyatlarla önde gelen bir sağlık kuruluşu olan Askeroğlu Health Group’un CEO’su Şehnaz Askeroğlu da “Sağlık turizmi, Türkiye için adeta madendir. İlmek ilmek işliyoruz” diyerek Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyeline vurgu yaptı. Askeroğlu Health Group son 4 yıldır özellikle devlet teşviklerinin verildiği önemli projeleri olan, desteklenen ve ülkemizi birbirinden değerli fuarlarda temsil eden çok önemli bir sağlık turizmi şirketi.



“Devlet sağlık turizmi için şirketlere yüzde 70 oranında teşvik sağlıyor”



Şehnaz Askeroğlu, Askeroğlu Health Group’un ülkemizi sağlık turizminde en ucuz değil, en kaliteli olarak anılmasını misyon edindiklerini belirtti. Şehnaz Askeroğlu, ayrıca Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar'ın sağlık turizmine olan inancı ve desteklerinin, devlet teşviklerini hızlandırdığı ve sağlık turizminin önünü açtığını önemle vurguladı.



Sağlık turizminin nitelikli ve sürdürülebilir olması konusunda bilgiler veren Şehnaz Askeroğlu, ülkemiz için sağlık turizminin önemini ve devletin sektöre yönelik teşviklerini şu sözlerle değerlendirdi:

“Devletimiz sağlık turizmi ve hizmet ihracatına önem veriyor ve işini iyi yapan her şirkete yüzde 70 teşvik sağlayarak önemli bir ekonomik katkı sağlıyor. Tek yapmamız gereken kayıtlı, etik ve düzgün bir çalışma sistemi sürdürmek. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı’na yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü ülkemizi sağlık turizminde öne çıkaracak her projeye kucak açıyor ve nitelikli projeleri destekliyorlar. Birbiri ardına açılan ismi belirsiz, yetkisiz kurumlar ne yazık ki sektörümüze zarar veriyor. Bizler de sektörün önde gelenleri olarak bu tür bilgilendirme panellerini çokça yapacağız ki kötüler elensin, yalnızca iyiler kalsın. Bu yüzden rakip değil, destekçiyiz diyerek elimizi taşın altına koyarak yurt içi ve dışında sağlık turizmi panelleri planladık.”

