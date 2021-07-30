51. yaşına özel Christopher Nolan filmleri

İngiliz film yönetmeni, senarist ve yapımcı Christopher Nolan bugün 51. doğum gününü kutluyor.
Following (Takip) ile başladığı yönetmenlik kariyerinde; Uykusuz ve Prestij filmleri ile dikkat çeken Nolan, 36 Oscar adaylığı ve 10 ödül kazanma başarısı gösterdi. Aralarından Kara Şövalye (The Dark Knight) üçlemesi ve Başlangıç (Inception) gibi projelerin bulunduğu filmleri dünya çapında 5 milyar dolardan fazla gişe yapan yönetmen son olarak Tenet ile adından söz etttirdi. İşte Nolan'ın bugüne kadarn imza attığı filmler...
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