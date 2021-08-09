6-8 Ağustos ABD sinemalarında gişe rakamları belli oldu

ABD'de 6-8 Ağustos hafta sonunda gişe rakamları belli oldu. The Suicide Squad haftanın en yüksek gelir elde eden yapımı oldu. İşte hafta sonu en çok izlenen ve en yüksek hasılat elde eden 10 film...

09.08.2021 - 14:58

6-8 Ağustos ABD sinemalarında gişe rakamları belli oldu - 1

6-8 Ağustos hafta sonu, ABD’de gişe rakamları belli oldu. Margot Robbie’nin başrolde yer aldığı devam filmi The Suicide Squad hafta sonunun galibi olarak zirveye oturdu. Film, ilk üç gününde 26 milyon 500 bin dolar hasılat elde etti ve açık ara liderlik koltuğunda oturdu.

6-8 Ağustos ABD sinemalarında gişe rakamları belli oldu - 2
Listenin ikinci sırasında geçen haftanın lideri Jungle Cruise yer aldı. Dwayne Johnson’ın başrolde yer aldığı film, hafta sonu 15 milyon 693 bin dolar hasılat elde etti. Film, dünya çapında gişe hasılatı ve internet yayınıyla toplam 150 milyon dolarlık gelir sınırına dayandı.
6-8 Ağustos ABD sinemalarında gişe rakamları belli oldu - 3
Hafta sonu gişede M.Night Shyamalan'ın yeni filmi Old üçüncü sıraya yerleşti. Film, son hafta sonu 4 milyon 140 bin dolar hasılat elde etti. Filmin gelir toplamı 40 milyon dolar seviyesine yaklaştı.
6-8 Ağustos ABD sinemalarında gişe rakamları belli oldu - 4
Listenin dördüncü sırasında Marvel filmi Black Widow var. Filmin hafta sonu elde ettiği hasılat 4 milyon 7 bin dolar. Toplam hasılatı Amerika salonlarında 175 milyon dolar oldu.
6-8 Ağustos ABD sinemalarında gişe rakamları belli oldu - 5
Hafta sonu ABD’de en çok izlenen beşinci film, Stillwater oldu. Listeye girmeyi başarabilen tek drama filmi olan Stillwater, 2 milyon 860 bin dolarlık  hafta sonu hasılatı elde etti. Film, toplamda 10 milyon barajını yakaladı.
6-8 Ağustos ABD sinemalarında gişe rakamları belli oldu - 6

The Green Knight, 2 milyon 596 bin dolar hasılatla altıncı, Space Jam: A New Legacy, 2 milyon 475 bin dolarla yedinci, Snake Eyes, 1 milyon 625 bin dolarla sekizinci, Escape Room: Tournament of Champions, 1 milyon 250 bin dolarla dokuzuncu ve F9, 1 milyon 230 bin dolarla hafta sonunda 10’uncu sırada yer aldı.

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