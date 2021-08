6-8 Ağustos ABD sinemalarında gişe rakamları belli oldu

The Green Knight, 2 milyon 596 bin dolar hasılatla altıncı, Space Jam: A New Legacy, 2 milyon 475 bin dolarla yedinci, Snake Eyes, 1 milyon 625 bin dolarla sekizinci, Escape Room: Tournament of Champions, 1 milyon 250 bin dolarla dokuzuncu ve F9, 1 milyon 230 bin dolarla hafta sonunda 10’uncu sırada yer aldı.