6-8 Ağustos ABD sinemalarında gişe rakamları belli oldu

09.08.2021 - 14:58
6-8 Ağustos hafta sonu, ABD’de gişe rakamları belli oldu. Margot Robbie’nin başrolde yer aldığı devam filmi The Suicide Squad hafta sonunun galibi olarak zirveye oturdu. Film, ilk üç gününde 26 milyon 500 bin dolar hasılat elde etti ve açık ara liderlik koltuğunda oturdu.
The Green Knight, 2 milyon 596 bin dolar hasılatla altıncı, Space Jam: A New Legacy, 2 milyon 475 bin dolarla yedinci, Snake Eyes, 1 milyon 625 bin dolarla sekizinci, Escape Room: Tournament of Champions, 1 milyon 250 bin dolarla dokuzuncu ve F9, 1 milyon 230 bin dolarla hafta sonunda 10’uncu sırada yer aldı.