Dev Patel'in başrolde olduğu Yeşil Şövalye'den (The Green Knight) yeni fragman

Dev Patel'in başrolde yer aldığı, Arthur efsanesini yeniden kurgulayan Yeşil Şövalye (The Green Knight) filminin Türkçe altyazılı fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda David Lowery'nin oturduğu film, Yeşil Şövalye ile yüzleşmek için zorlu bir savaşa girişen Karl Arthur’un yeğeni Sir Gawain’in hikayesini konu ediyor. Patel'in yanı sıra Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sean Harris ve Barry Keoghan gibi yıldızların rol aldığı film, Türkiye'de 6 Ağustos'ta gösterime girecek.

17.06.2021 - 10:29 | Son Güncelleme : 17.06.2021 - 10:40

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