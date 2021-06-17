Dev Patel'in başrolde olduğu Yeşil Şövalye'den (The Green Knight) yeni fragman
Dev Patel'in başrolde yer aldığı, Arthur efsanesini yeniden kurgulayan Yeşil Şövalye (The Green Knight) filminin Türkçe altyazılı fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda David Lowery'nin oturduğu film, Yeşil Şövalye ile yüzleşmek için zorlu bir savaşa girişen Karl Arthur’un yeğeni Sir Gawain’in hikayesini konu ediyor. Patel'in yanı sıra Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sean Harris ve Barry Keoghan gibi yıldızların rol aldığı film, Türkiye'de 6 Ağustos'ta gösterime girecek.
Abone ol
Paylaş
17.06.2021 - 10:29| Son Güncelleme : 17.06.2021 - 10:40
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.