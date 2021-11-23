Adele 30 adlı albümüyle satış rekoru kırdı

Adele’in 30 albümü, şimdiye kadar yılın en çok satan albümü unvanı almasının yanı sıra 2021’de bir haftada en yüksek rakama ulaşan albüm de oldu. Taylor Swift’in Red (Taylor’s Version) albümü, çıktığı ilk haftada 369 bin kopya satmıştı.

30 albümünün gelecek hafta Billboard 200 listesine bir numaradan giriş yapması bekleniyor.