Charlize Theron, Hızlı ve Öfkeli 9'un özel gösterimine ev sahipliği yaptı

Gala gecesine Theron’un 2019 yapımı Long Shot filmindeki rol aradaşları Set Rogen ve June Diane Raphael ile eşi Paul Scheer, yönetmen Taika Waiti, Connie Britton, Chelsea Handler, January Jones, David Oyelowo ve eşi Jessica, Paris Jackson, talk show sunucusu Lilly Singh hazır bulundu.

Filmde Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır.