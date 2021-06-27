Charlize Theron, Hızlı ve Öfkeli 9'un özel gösterimine ev sahipliği yaptı

Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, rol aldığı Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast and Furious 9) filminin özel gösterimine ev sahipliği yaptı. Başrol oyuncuları Jordana Brewster ve Vin Diesel de etkinlikteki yerlerini aldı.

27.06.2021 - 12:29 | Son Güncelleme : 27.06.2021 - 13:01

Charlize Theron, Hızlı ve Öfkeli 9'un özel gösterimine ev sahipliği yaptı - 1

Ünlü oyuncu Charlize Theron, dün, rol aldığı yeni filmi Hızlı ve Öfkeli 9’un (Fast and Furious 9) Charlize Theron Afrika Sosyal Yardım Projesi kapsamında Los Angeles Universal Studios Backlot'taki gösterimine ev sahipliği yaptı.

Charlize Theron, Hızlı ve Öfkeli 9'un özel gösterimine ev sahipliği yaptı - 2

45 yaşındaki Güney Afrikalı oyuncunun sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte filmdeki rol arkadaşları Jordana Brewster ve Vin Diesel de gösterim öncesi söyleşide yer aldı.

Charlize Theron, Hızlı ve Öfkeli 9'un özel gösterimine ev sahipliği yaptı - 3

Gala gecesine Theron’un 2019 yapımı Long Shot filmindeki rol aradaşları Set Rogen ve June Diane Raphael ile eşi Paul Scheer, yönetmen Taika Waiti, Connie Britton, Chelsea Handler, January Jones, David Oyelowo ve eşi  Jessica, Paris Jackson, talk show sunucusu Lilly Singh hazır bulundu.

Charlize Theron, Hızlı ve Öfkeli 9'un özel gösterimine ev sahipliği yaptı - 4

Justin Lin’in yönettiği Hızlı ve Öfkeli 9, 2 Temmuz’da vizyona giriyor. 

Charlize Theron, Hızlı ve Öfkeli 9'un özel gösterimine ev sahipliği yaptı - 5
Filmde Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır.
Charlize Theron, Hızlı ve Öfkeli 9'un özel gösterimine ev sahipliği yaptı - 6
İşte Hızlı ve Öfkeli 9'un özel gösteriminden yansıyanlar...
Charlize Theron, Hızlı ve Öfkeli 9'un özel gösterimine ev sahipliği yaptı - 7
Charlize Theron, Hızlı ve Öfkeli 9'un özel gösterimine ev sahipliği yaptı - 8
Charlize Theron, Hızlı ve Öfkeli 9'un özel gösterimine ev sahipliği yaptı - 9
Charlize Theron, Hızlı ve Öfkeli 9'un özel gösterimine ev sahipliği yaptı - 10
Charlize Theron, Hızlı ve Öfkeli 9'un özel gösterimine ev sahipliği yaptı - 11
Charlize Theron, Hızlı ve Öfkeli 9'un özel gösterimine ev sahipliği yaptı - 12

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