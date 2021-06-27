Charlize Theron, Hızlı ve Öfkeli 9'un özel gösterimine ev sahipliği yaptı

27.06.2021 - 12:29 | Son Güncelleme : 27.06.2021 - 13:01
Ünlü oyuncu Charlize Theron, dün, rol aldığı yeni filmi Hızlı ve Öfkeli 9’un (Fast and Furious 9) Charlize Theron Afrika Sosyal Yardım Projesi kapsamında Los Angeles Universal Studios Backlot'taki gösterimine ev sahipliği yaptı.
45 yaşındaki Güney Afrikalı oyuncunun sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte filmdeki rol arkadaşları Jordana Brewster ve Vin Diesel de gösterim öncesi söyleşide yer aldı.
Gala gecesine Theron’un 2019 yapımı Long Shot filmindeki rol aradaşları Set Rogen ve June Diane Raphael ile eşi Paul Scheer, yönetmen Taika Waiti, Connie Britton, Chelsea Handler, January Jones, David Oyelowo ve eşi Jessica, Paris Jackson, talk show sunucusu Lilly Singh hazır bulundu.
Justin Lin’in yönettiği Hızlı ve Öfkeli 9, 2 Temmuz’da vizyona giriyor.