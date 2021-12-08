Çığlık 5'in (Scream 5) Türkçe karakter afişleri çıktı

Ünlü korku serisi Çığlık’ın (Scream) yine aynı adla, çıkacak beşinci filmine ait Türkçe karakter afişleri çıktı. Çığlık (Scream), 14 Ocak 2022'de gösterime girecek.

Haberler 08.12.2021 - 14:36

Çığlık 5'in (Scream 5) Türkçe karakter afişleri çıktı - 1

Ünlü korku serisi Çığlık’ın (Scream) beşinci filmine ait Türkçe karakter afişleri paylaşıldı.

Çığlık 5'in (Scream 5) Türkçe karakter afişleri çıktı - 2

Hayranlarının merakla beklediği filmde, sakin Woodsboro kasabasını şoke eden acımasız cinayetler zincirinden 25 yıl sonra yeni bir katil, hayalet maskesini takar ve kasabanın ölümcül geçmişine ait sırlarını yeniden canlandırmak için bir grup genci hedef almaya başlar.

Çığlık 5'in (Scream 5) Türkçe karakter afişleri çıktı - 3

Çığlık 5'te Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers) ve David Arquette (Dewey Riley) ikonik rollerine geri dönerken Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown ve Sonia Ammar ile birlikte rol alıyorlar.

Çığlık 5'in (Scream 5) Türkçe karakter afişleri çıktı - 4

Serinin beşinci halkası olan ve ilk filmle aynı adı taşıyan Scream, Çığlık 4'ün vizyona girmesinden tam 11 yıl sonra izleyiciyle buluşacak.

Çığlık 5'in (Scream 5) Türkçe karakter afişleri çıktı - 5

Film, 14 Ocak 2022'de gösterime girecek.

Çığlık 5'in (Scream 5) Türkçe karakter afişleri çıktı - 6
Çığlık 5'in (Scream 5) Türkçe karakter afişleri çıktı - 7
Çığlık 5'in (Scream 5) Türkçe karakter afişleri çıktı - 8
Çığlık 5'in (Scream 5) Türkçe karakter afişleri çıktı - 9
Çığlık 5'in (Scream 5) Türkçe karakter afişleri çıktı - 10
Çığlık 5'in (Scream 5) Türkçe karakter afişleri çıktı - 11
Çığlık 5'in (Scream 5) Türkçe karakter afişleri çıktı - 12

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER