Çığlık 5'in (Scream 5) Türkçe karakter afişleri çıktı

Haberler 08.12.2021 - 14:36
Ünlü korku serisi Çığlık’ın (Scream) beşinci filmine ait Türkçe karakter afişleri paylaşıldı.
Hayranlarının merakla beklediği filmde, sakin Woodsboro kasabasını şoke eden acımasız cinayetler zincirinden 25 yıl sonra yeni bir katil, hayalet maskesini takar ve kasabanın ölümcül geçmişine ait sırlarını yeniden canlandırmak için bir grup genci hedef almaya başlar.
Çığlık 5'te Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers) ve David Arquette (Dewey Riley) ikonik rollerine geri dönerken Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown ve Sonia Ammar ile birlikte rol alıyorlar.
Serinin beşinci halkası olan ve ilk filmle aynı adı taşıyan Scream, Çığlık 4'ün vizyona girmesinden tam 11 yıl sonra izleyiciyle buluşacak.
Film, 14 Ocak 2022'de gösterime girecek.