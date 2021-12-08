Çığlık 5'in (Scream 5) Türkçe karakter afişleri çıktı

Hayranlarının merakla beklediği filmde, sakin Woodsboro kasabasını şoke eden acımasız cinayetler zincirinden 25 yıl sonra yeni bir katil, hayalet maskesini takar ve kasabanın ölümcül geçmişine ait sırlarını yeniden canlandırmak için bir grup genci hedef almaya başlar.