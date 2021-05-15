Emily Ratajkowski ilk NFT’sini 140 bin dolara sattı

15.05.2021 - 10:31
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, bir sanatçının kendi projesinde kullanmasının ardından, görüntülerini "geri satın almak" için NFT‘sini satışa çıkardı.
140 BİN DOLARA SATILDI
29 yaşındaki modelin dün Christie’s müzayede evinde satışa çıkarılan "Kendimi Geri Almak: Yeniden Dağıtım İçin Bir Model" başlıklı NFT’si adı açıklanmayan bir kişi tarafından 140 bin dolara satın alındı.
İZİNSİZ FOTOĞRAF KULLANIMI SONRASI NFT KARARI
Emily Ratajkowski’nin NFT macerası Richard Prince'in tartışma yaratan sergisiyle başladı. Prince 2014 yılında, Instagram'da yayınlanan fotoğrafları toplayıp büyük tuvallere bastırarak bir sergi açmıştı. Ve bu sergi sonunda da 90 bin dolar kazanmıştı.
Prince sergisinde yer verdiği hiçbir fotoğraf için izin istemedi. Sanatçı, aynı yöntemle ünlü model Emil Ratajkowski'nin de bir fotoğrafına yer verdi.
The New York Times gazetesi, Ratajkowski’nin NFT’sini satmasının, görüntüsünün kullanılma şekli üzerindeki "hakimiyeti" yeniden kazanmak anlamına geldiğini yazdı. Sözkonusu NFT, sanatçı Richard Prince'in tuvallere basılmış birkaç Instagram gönderisinden oluşan Yeni Portreler serisinin bir parçası olarak Ratajkowski'nin Instagram fotoğrafını kullanmasından ardından geldi.
"HAYATIMI POZ VEREREK KAZANIYORUM"
Ratajkowski, Eylül 2020'de The Cut için seriyi keşfetme ve görüntüsünün kontrolünü yeniden kazanmaya çalışma deneyimlerini anlatan bir yazı kaleme almış, "[Erkek arkadaşım] bana seriye dahil olmaktan onur duymam gerekiyormuş gibi hissettirdi. Richard Prince önemli bir sanatçı ve görüntümü bir tabloya layık gördüğü için ona minnettar olmam gerektiği ima edildi. Ne kadar onaylayıcı" diye yazmıştı.
Ünlü model şunları söylemişti:
"Ve bir yandan onur da duymuştum. UCLA'de sanat okudum ve Prince'in Instagram'a Warholcu yaklaşımını takdir edebilirim. Yine de, hayatımı fotoğraflar için poz vererek kazanıyorum ve benden çok daha fazla para eden, zirvedeki, gösterişli bir sanatçının Instagram gönderilerimden birini alıp kendisininmiş gibi satabilmesi garip geldi."
FOTOĞRAF İÇİNDE FOTOĞRAF
NFT'ye eklenen görüntü, Ratajkowski'nin New York'taki dairesinde çekilen ve Los Angeles'taki evinde asılı olan Richard Prince tablosunun önünde verdiği pozun dijital birleşiminden oluşuyor.
İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran “benzersiz dijital varlık” olarak tanımlanan NFT (Non-Fungible Token), yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olan NFT, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.