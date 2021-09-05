Enrique Iglesias'tan Final albümü geliyor

Ünlü İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias, yeni albüm çıkaracağını açıkladı. Ricky Martin ve Sebastian Yatra ile turneye çıkma hazırlığında olan 46 yaşındaki şarkıcı, yeni albümünün adının ‘Final’ olduğunu söyleyerek, bunun, son albümü olabileceğini duyurdu.

Instagram’da hayranlarıyla soru-cevap yapan Iglesias, “Bu benim son albümüm olabilir. Bu, son aylarda değil, son yıllarda üzerinde düşündüğüm şeydi” diye konuştu.