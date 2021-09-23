Ewan McGregor: Obi Wan Kenobi'de kullandığımız teknoloji harika

Obi Wan Kenobi'de The Mandalorian yapımında yoğun bir şekilde tartışıldığı gibi, Lucasfilm, oyuncuların uzaylı arka planların ve konumların eklenebileceği devasa LED ekranlarla çevrili bir odaya yerleştirilmesini sağlayan bir teknoloji olan StageCraft'ı kullanıyor.

Bu, McGregor'un prodüksiyona çok şey kattığını düşündüğü sürükleyici bir his sağlıyor. McGregor, yeni teknoloji hakkında, daha önce "Eğer bir çöldeyseniz, çölün ortasında duruyorsunuz. Karda iseniz, karla çevrilisiniz ve bir yıldız savaşçısının kokpitindeyseniz, uzaydasınızdır. Bu, kesinlikle çok daha gerçekçi hissettirecek" demişti.