Ewan McGregor: Obi Wan Kenobi'de kullandığımız teknoloji harika

Ewan McGregor, Obi Wan Kenobi disinin çekimlerinin tamamlandığını açıkladı. İskoç oyuncu, "Kullandığımız yeni teknoloji harika, proje hayal kırıklığı yaratmayacak" dedi.

23.09.2021 - 09:41

Ewan McGregor: Obi Wan Kenobi'de kullandığımız teknoloji harika - 1
Ewan McGregor, geçtiğimiz gün düzenlenen 73. Emmy Ödül Töreni'nde Halston dizisinde sergilediği performans sayesinde ödüle layık görüldü. İskoç oyuncu, Mini Dizi ya da Antoloji Dizisi kategorisinde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Variety'nin sorularını cevaplayan McGregor, Deborah Chow'un yönetmen koltuğuna yerleştiği Disney+ dizisi Obi Wan Kenobi hakkında ipuçları verdi.

Ewan McGregor: Obi Wan Kenobi'de kullandığımız teknoloji harika - 2
50 yaşındaki aktör, "Çekimleri bitirdik ve gerçek anlamda eğlenceliydi. Deborah Chow ile çalışmaktan büyük keyif aldım. Bence hayal kırıklığı yaratmayacak. Bence iyi olacak" dedi.

Ewan McGregor: Obi Wan Kenobi'de kullandığımız teknoloji harika - 3
McGregor, "Çekimlerde yer alırken çok eğlendim ve harika insanlarla çalıştım. Diziyi çekerken kullandığımız yeni teknoloji bir harika ve orijinal üçlemede yer almaktan çok daha farklı bir deneyimdi" diye konuştu.
Ewan McGregor: Obi Wan Kenobi'de kullandığımız teknoloji harika - 4

Obi Wan Kenobi'de The Mandalorian yapımında yoğun bir şekilde tartışıldığı gibi, Lucasfilm, oyuncuların uzaylı arka planların ve konumların eklenebileceği devasa LED ekranlarla çevrili bir odaya yerleştirilmesini sağlayan bir teknoloji olan StageCraft'ı kullanıyor.

Bu, McGregor'un prodüksiyona çok şey kattığını düşündüğü sürükleyici bir his sağlıyor. McGregor, yeni teknoloji hakkında, daha önce "Eğer bir çöldeyseniz, çölün ortasında duruyorsunuz. Karda iseniz, karla çevrilisiniz ve bir yıldız savaşçısının kokpitindeyseniz, uzaydasınızdır. Bu, kesinlikle çok daha gerçekçi hissettirecek" demişti.

Ewan McGregor: Obi Wan Kenobi'de kullandığımız teknoloji harika - 5
Obi Wan Kenobi'nin yer aldığı ilk film Star Wars Episode I: The Phantom Menace olmuştu. Darth Vader'ın çocukluğundan başlayan filmlerde Anakin Skywalker'ın Jedi ustası Obi Wan Kenobi'ydi. Ancak usta çırak ilişkisi bir süre sonra Anakin'in Obi Wan Kenobi'den nefret etmesine neden oldu ve herkesin bildiği kaçınılmaz sonra Obi Wan Kenobi'nin de katkısının olmasına neden olmuştu.

Ewan McGregor: Obi Wan Kenobi'de kullandığımız teknoloji harika - 6
Dizinin oyuncu kadrosunda orijinal üçlemeden de yer alan Joel Edgerton ve Bonnie Piesse, McGregor'a eşlik edecek. Ayrıca Indira Varma, Moses Ingram, Simone Kessell, Sung Kang, Kumail Nanjiani, Rupert Friend, Benny Safdie ve O’Shea Jackson Jr.'ı projedeki diğer isimler olacak.

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