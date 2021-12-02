Game of Thrones’un iptal edilen devam dizisi senaryosuna ödenen para miktarı belli oldu

Televizyon tarihinin en görkemli dizilerinden biri olan ve dünya çapında milyonlarca seyircisi olan Game of Thrones’un final yapmasından sonra, dizinin öncesini anlatacak beş spin-off (devam projesi) haberi gelmişti. Serinin yaratıcısı George R.R. Martin ve HBO, projelerden birini iptal etmişti.

Başrolünde Naomi Watts’ın olduğu Bloodmoon, hayata geçmeye en yakın proje olarak görülüyordu. Bloodmoon’ın pilot bölümünün senaryosunu beğenmeyen HBO, post-prodüksiyon sürecinin planlanandan uzun ve pahalı olması sebebiyle devam dizisini iptal etme kararı almıştı.