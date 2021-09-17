Haftanın filmleri (17 Eylül 2021)

17.09.2021 - 06:55
Baba
Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell ve Olivia Williams'ın başrollerinde oynadığı film; yaşı ilerlemesi ve kızı Anne'nin ısrarlarına rağmen tek başına yaşamakta direnen Anthony'nin yaşlanma, demans gibi deneyimleri tecrübe edişini ele alıyor.
Florian Zeller'in filmi En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Uyarlama Senaryo olmak üzere Oscar'da iki dalda ödül aldı.
Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası
Logan Miller, Taylor Russell, Isabelle Fuhrman, Indya Moore ve Holland Roden'in rol aldığı Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası, gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Adam Robitel'in yönetmen koltuğunda oturduğu film; kendilerini ölümcül bir labirentin içerisinde hapsedilmiş bir şekilde bulan altı kişinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
Senaryosu Will Honley, Maria Melnik, Daniel Tuch ve Oren Uziel imzası taşıyan filmin hikayesi Christine Lavaf ve Fritz Bohm'a ait.
Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası fragmanı / Tıkla İzle
Patron Bebek 2: Aile Şirketi
Tom McGrath'ın yönettiği ve Jeff Goldblum, James Marsden, Alec Baldwin ile Ariana Greenblatt'ın seslendirdiği animasyon film "Patron Bebek 2: Aile Şirketi" yeni bir macerayla izleyicinin karşısına çıkacak.
İlk filmin merkezinde yer alan Tim ve Ted Templaton kardeşlerin birer yetişkin oldukları dönemi anlatan serinin ikinci filmi; yetişkin yaşamı sırasında birbirinden uzaklaşan iki kardeşi yeniden bir araya getiren olaylar etrafında dönüyor.
Belalı Karakol
Joe Carnahan'ın yönetmenliğini yaptığı; Gerard Butler, Frank Grillo, Toby Huss ve Alexis Louder'ın oynadığı Belalı Karakol aksiyon sahneleriyle öne çıkıyor.
Senaryosunu Kurt McLeod ve Joe Carnahan'ın birlikte kaleme aldığı yapım, küçük bir kasabadaki polis merkezinde; profesyonel bir katil olan Bob Viddick, akıllı çaylak polis Valere Young, iki yüzlü bir dolandırıcı olan Teddy Murretto ve ne zaman ne yapacağı belli olmayan psikopat tetikçi Anthony Lamb arasında yaşananları konu ediniyor.
Karanlıktaki Çığlık
Lucas Sarquiz, Jimena Frontera, Chucho Fernandez ve Clara Kovacic'in başrollerinde oynadığı ; Diego Savignano'nun yönetmenliğini yaptığı Karanlıktaki Çığlık, genç bir Youtuber'ın, Dark Web'in derinliklerine erişmesi sonrası başından geçenleri anlatıyor.
Elmalar
Christos Nikou'nun yönettiği ve Aris Servetalis, Sofifa Georgovassili, Anna_Kalaitzidou ile Argyris Bakirtzis'in oynadığı Elmalar Başka Sinema dağıtımıyla vizyona çıkarılacak.
Dünyanın çeşitli yerlerindeki film festivallerinde çok sayıda ödüle layık görülen ve Yunanistan tarafından Oscar'a aday gösterilen film Ani bellek yitimine sebep olan gizemli bir salgının, dünyayı etkisi altına almasını anlatıyor.
Azubel
Fatih Gülaydın'ın yönettiği haftanın korku filmi Azubel" paranormal olayların gerçekleştiği belirtilen bir eve hapsolan iki gencin, yalnız olmadıkları bu evden çıkmaya çalışmalarını konu ediniyor.