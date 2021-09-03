Haftanın Filmleri (2 Ağustos 2021)

Sekiz

Haftanın yerli yapımları arasındaki Buğra Kekik'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu kaleme aldığı "Sekiz", suç ve gizem türünde filmseverlerin beğenisine sunuluyor.

Film, yıllar önce bir avukat tarafından üzeri kapatılan bir kazaya neden olan bir şarkıcının yaşadıklarını konu ediniyor.