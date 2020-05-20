Haluk Bilginer Alex Rider'da başrolde oynayacak

Hürriyet'in haberine göre dizi
nin ana karakteri Alex Rider’ı Otto Farrant üstlenirken Vicky McClure, Andrew Buchan ve Stephen Dillane gibi deneyimli oyuncular da başrollerde yer alacak.
Gizli ajanın hikayesi
14 yaşındaki Alex Rider’ın dünyası, amcasının şüpheli ölümüyle altüst olur. Alex sadece birkaç gün içinde bir öğrenciden gizli servise hizmet eden bir ajana dönüşür. Üstelik seçme şansı da yoktur. Acımasız komando eğitimlerine katılmak ve başkalarının onun için çizdiği kadere razı olmak, özel tasarım silahlarıyla birlikte ilk görevine gitmek zorundadır.