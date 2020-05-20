Haluk Bilginer Alex Rider'da başrolde oynayacak

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olan Haluk Bilginer, İngiliz yapımı Alex Rider dizisinde başrolde yer alacak.

20.05.2020 - 10:08

puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün kazanan Haluk Bilginer, yazar Anthony Horowitz’in aynı isimli kitabından uyarlanan İngiliz yapımı Alex Rider dizisinde rol alacak.

Online platformalarda yayınlanacak dizide başrolde olacak olan Haluk Bilginer, kötü adam Dr. Hugo Greif’i canlandıracak.
Çekimleri İngiltere ve Romanya’da gerçekleşen, genç bir ajanın hikayesini anlatan dizi 8 bölümden oluşuyor.
Hürriyet'in haberine göre dizinin ana karakteri Alex Rider’ı Otto Farrant üstlenirken Vicky McClure, Andrew Buchan ve Stephen Dillane gibi deneyimli oyuncular da başrollerde yer alacak. 

Gizli ajanın hikayesi

14 yaşındaki Alex Rider’ın dünyası, amcasının şüpheli ölümüyle altüst olur. Alex sadece birkaç gün içinde bir öğrenciden gizli servise hizmet eden bir ajana dönüşür. Üstelik seçme şansı da yoktur. Acımasız komando eğitimlerine katılmak ve başkalarının onun için çizdiği kadere razı olmak, özel tasarım silahlarıyla birlikte ilk görevine gitmek zorundadır.
Gizli ajanın hikayesi

14 yaşındaki Alex Rider’ın dünyası, amcasının şüpheli ölümüyle altüst olur. Alex sadece birkaç gün içinde bir öğrenciden gizli servise hizmet eden bir ajana dönüşür. Üstelik seçme şansı da yoktur. Acımasız komando eğitimlerine katılmak ve başkalarının onun için çizdiği kadere razı olmak, özel tasarım silahlarıyla birlikte ilk görevine gitmek zorundadır.
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