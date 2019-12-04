Haluk Bilginer Emmy ödülünü ekibiyle kutladı

Haluk Bilginer’in kurduğu Oyun Atölyesi’nin ekibi, usta oyuncunun Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu seçilmesi şerefine özel bir kutlama yaptı.

BAKANLA BULUŞTU

puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu rolüyle ödül kazanan 65 yaşındaki oyuncu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile dün gerçekleşen buluşmasında, "Bu ödülün Türkiye'ye gelmesine daha çok mutlu oldum. Aday olmuş olmak yeterince bir onurdu zaten fakat Türkiye'ye gelmesi beni çok memnun etti. Çünkü Türkiye'den bir sorumluluk hissettim omuzlarımda. Almazsam insanları hayal kırıklığına uğratacağım gibi bir şey oldu. İyi ki de Türkiye'ye gelmiş. Gerçekten tüm ülkede benim çok beklemediğim, beklediğimden de öte sevinç ve gurur kaynağı olduğunu gördüm. Bu da beni çok mutlu etti. Böyle bir şeye ihtiyacımız varmış demek ki. Ben onu anladım" ifadesini kullandı.

Bilginer, ödülün kendisi için tamamen sürpriz olduğuna dikkati çekerek, "Masada çığlık koptu zaten. Bayağı heyecanlıydım. Açık söylemek gerekirse bu ödülü beklemiyordum. Hatta aday olmayı beklemiyordum. Yüzlerce proje içerisinden aday olmak, böyle bir ödülü almak..." diye konuştu.



HALUK BİLGİNER'İN EMMY BAŞARISI